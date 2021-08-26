У него были явные признаки опьянения.

В Херсонской области мужчина угрожал взорвать гранату в рейсовом автобусе.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Происшествие произошло возле города Берислав. Водитель автобуса, следовавшего из поселка Лазурное в город Каменское (Днепропетровская область), сообщил в полицию, что агрессивно настроенный мужчина угрожает взорвать гранату.

В автобусе находились 26 пассажиров. Прибывшие полицейские при поверхностной проверке и осмотре вещей мужчины никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Читайте такжеВ Запорожье пьяный мужчина пытался повесить свою собаку (фото)Правонарушителем оказался 51-летний житель Днепропетровской области, который направлялся с отдыха домой.

У него были явные признаки опьянения. Он пояснил, что хотел покурить, но водитель отказался сделать остановку.

В отношении пассажира были составлены административные материалы по ст. 173 "Мелкое хулиганство" и ст. 178 "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде" КУоАП.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская