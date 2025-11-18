Местные власти уже обратились в правоохранительные органы.

В ночь на 18 ноября неизвестные изуродовали популярный среди местных жителей и туристов музей, находящийся под открытым небом на Приморском бульваре - разбит стеклянный купол, под которым хранятся остатки древнегреческой колонии. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Пока наша страна всеми силами и средствами борется с внешним врагом. К сожалению... Внутри есть еще и враг внутренний. Сегодня ночью, когда некоторые регионы находились под атакой российских ракет и шахедов, на Приморском в Одессе была разбита пирамида-музей. Знаковое место бульвара. Большой труд сотен причастных ученых, которые стремились сохранить нашу историю", - заявил Лысак.

По его словам, такой акт вандализма происходит за последний год уже второй раз. Чиновник отметил, что даже не может подобрать слов, чтобы как-то назвать тех, кто причастен к преступлению против родного города, но точно не "одесситами".

"Власти города обратились к правоохранителям. Лично буду следить за ходом расследования", - подчеркнул Лысак.

Музей под открытым небом в Одессе: что известно

В историческом центре Одессы, на Приморском бульваре, недалеко от Потемкинской лестницы, в 2008 году появился музей под открытым небом. Под стеклянным куполом хранятся остатки древнегреческой колонии, которая когда-то располагалась прямо под бульваром. Обзорная экспозиция выполнена в виде большого стеклянного купола, сквозь который можно увидеть фрагмент древней кладки, черепки, обломки греческих амфор и тому подобное.

Все это - результат находок исследователей, которые начали раскопки в этой части города еще в 1996 году. Именно тогда были найдены первые экспонаты. Во время масштабной реконструкции города в 2008 году было обнаружено еще два слоя, один из которых относится к III, а другой - к IV веку до нашей эры. В то же время возникла идея о создании античного музея, который стал популярным среди одесситов и гостей города. На бульваре к оригинальному сооружению может подойти любой желающий, а музей вошел в туристические маршруты.

Как писал УНИАН, недавно стало известно, что в центре Одессы, на Приморском бульваре возле памятника герцогу де Ришелье (Дюк), археологи нашли остатки Хаджибейского замка 18 века.

Ректор Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского Андрей Красножон заявил, что таким образом поставлена точка в дискуссиях о локализации замка, которые продолжались почти 200 лет. Они усиливались отсутствием достоверных данных картографии и письменных источников, а также следов этого оборонительного сооружения, которое взорвали российские войска вскоре после штурма 1789 года.

Ранее в центре Одессы, недалеко от здания мэрии, археологи нашли интересные артефакты генуэзского происхождения, среди которых - остатки фортификаций XIV века. Они свидетельствуют, что памятник герцогу де Ришелье установлен на культурном слое итальянской Джинестры, который впоследствии был трансформирован в период Османской империи.

