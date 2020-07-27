Журналист указал на подозрительные факты в смерти 3-летнего сына политзаключенного в Крыму

По словам журналиста, ребенок физически не мог попасть в сливную яму: прыгнуть и закрыть за собой крышку так, чтобы никто не заметил.

Журналист Айдер Муждабаев указал на подозрительные факты смерти 3-летнего Мусы Сулейманова - сына пленника Кремля Руслана Сулейманова.

Муждабаев на своей странице в Facebook обратил внимание, что факты о трагедии с ребенком не совпадают с официальной версией оккупационных властей полуострова.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма объявили причину смерти 3-летнего Мусы Сулейманова

3-летнего мальчика нашли в сливной яме. Как отметил Муждабаев, ребенок не мог сдвинуть крышку канализации. "Пока есть свидетельство, что на момент начала поисков эта яма была закрыта", - рассказал журналист.

По его словам, ребенок физически не мог попасть туда и прыгнуть, закрыть за собой крышку так, чтобы никто не заметил.

Кроме того, яму, в которой нашли мальчика, проверяли с самого начала и после поисков были убеждены в том, что Мусы там не может быть.

"Из-за этого я не верю "официальной" версии оккупантов о том, что наш мальчик просто утонул сам. Конечно, все может случиться в жизни. Конечно... Но совпадение приведенных фактов заставляет думать, что мальчик был убит", - подытожил Муждабаев.

Как сообщал ранее УНИАН, тысячи крымских татар и жителей Крыма других национальностей участвовали в поиске пропавшего Мусы. Муса Сулейманов играл возле своего дома и исчез. Позже ребенка нашли мертвым.

Отец ребенка Руслан Сулейманов находится под арестом в следственном изоляторе – 23 июля суд в российском Сочи продлил ему арест до середины сентября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram