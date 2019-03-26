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В Одессе активист показал половой орган полицейскому (видео)

17:32, 26 марта 2019
Курьёзы
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Полицейский прокомментировал инцидент / Скриншот

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Об этом сообщил в Facebook одесский активист Демьян Ганул. "Только что у рынка "Привоз" полицейский стал приставать к Вячеславу Бобейко, тот в оригинальной манере ответил", - говорится в его описании к видео.

Как рассказал 048.ua Демьян Ганул, полицейский попросил у Вячеслава документы. Когда активист поинтересовался, на каком основании, полицейский начал его дергать.

Потом на место пришли сотрудники миграционной службы и отпустили Вячеслава. Никаких актов в отношении активиста составлено не было.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика

Ранее СМИ сообщали, что в Павлограде Днепропетровской области мужчина отрезал себе половой орган.

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