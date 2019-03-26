В Одессе активист показал половой орган полицейскому (видео)
17:32, 26 марта 2019Курьёзы
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Никаких актов в отношении активиста составлено не было.
Полицейский прокомментировал инцидент / Скриншот
26 марта возле рынка "Привоз" в Одессе активист Вячеслава Бобейко показал половой орган полицейскому.
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Об этом сообщил в Facebook одесский активист Демьян Ганул. "Только что у рынка "Привоз" полицейский стал приставать к Вячеславу Бобейко, тот в оригинальной манере ответил", - говорится в его описании к видео.
Как рассказал 048.ua Демьян Ганул, полицейский попросил у Вячеслава документы. Когда активист поинтересовался, на каком основании, полицейский начал его дергать.
Потом на место пришли сотрудники миграционной службы и отпустили Вячеслава. Никаких актов в отношении активиста составлено не было.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика
Ранее СМИ сообщали, что в Павлограде Днепропетровской области мужчина отрезал себе половой орган.
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