С ножевыми ранениями грудной клетки полицейского доставили в больницу.

В Северодонецке 29-летний мужчина напал на сотрудника полиции во время патрулирования территории.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Отмечается, что около 15:15 патрульный наряд бойцов БПСПОН «Луганск-1» имени Героя Украины Сергея Губанова остановил мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно.

«На просьбу полицейских остановиться и предоставить документы, удостоверяющие личность, 29-летний мужчина достал из одежды нож и нанес им несколько ударов полицейскому в область грудной клетки», - говорится в сообщении.

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Благодаря бронежилету тяжелых травм удалось избежать. Во время разоружения и задержания нападающий продолжал пытаться наносить удар ножом полицейскому. К мужчине были применены полицейские меры принуждения в соответствии со ст. 44 и 45 Закона Украины «О Национальной полиции».

Сейчас на месте происшествия находится руководство ГУНП в Луганской области, прокуратура и сотрудники спецподразделения ТОР СРП, работают следственно-оперативная группа и эксперты.

Раненый сотрудник полиции сейчас находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

По согласованию с прокуратурой будет принято решение о правовой квалификации данного события.

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Автор: Инна Андалицкая