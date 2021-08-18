Данилюк признался, что выжить ему помогла школа мотокросса.

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, как вчера ночью его едва не раздавило дерево, когда он возвращался домой.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Родился в рубашке. Вчера ночью по дороге домой, проходящей по лесу, из-за порыва ветра прямо перед носом падает дерево. Сухостой, как потом выяснилось, но это отдельная история – эти деревья и почему их не убирают. Чудом среагировал. Помогла школа мотокросса... Знал, что тормозить – смерть. Как-то умудрился перескочить". Пролетел метров сорок, "остановился" в метрах 100. Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула вся жизнь – правду говорят", - отметил Данилюк.

Экс-чиновник отметил, что в результате падения дерева мотоциклу пришел "кирдык".

"Следом за мной в это же дерево на холме, его снизу не видно) врезался еще и автомобиль чудом меня не зацепил. Мой ангел-хранитель и в этот момент меня не оставил. Спасибо! Но машина почему–то не остановилась сразу - уже позже ее видел на обочине в 200 метрах от места столкновения капитально поврежденной. Слава богу, все живы", - добавил Александр Данилюк.

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Автор: Денис Прядко