Он обвинил инспекторов в том, что они его подрезали.

В Киеве патрульные устроили погоню за водителем, который пытался от них сбежать.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киев Оперативный.

Правоохранители заметили, что водитель Toyota Land Cruiser нарушает правила дорожного движения. Они преследовали его около 5 километров, скорость на спидометре автомобиля достигала 170 км/ч.

Также мужчина неоднократно выезжал на встречную полосу. В его автомобиле в это время находились дети.

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На мужчину составили постановление по части 2 статьи 122 и протокол по статье 122-2 (невыполнение требований об остановке).

Также у него изъяли водительское удостоверение и выдали временное разрешение на право управления.

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Автор: Людмила Жерновская