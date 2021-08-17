Возле пляжа "Пушкинский" около 05:35 автомобиль Opel Vivaro врезался в дерево.

В Черкассах в результате столкновения автомобиля с деревом погибла девушка, еще семь человек пострадали.

Об этом сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета.

Отмечается, что вызов о том, что в Черкассах возле пляжа "Пушкинский" автомобиль Opel Vivaro врезался в дерево, поступил сегодня в 05:35.

К месту происшествия выехали пять бригад "скорой".

В результате аварии погибла девушка 17-18 лет.

На месте происшествия медики оказывали помощь семерым пострадавшим и доставили шестерых в третью Черкасскую городскую больницу. В крайне тяжелом состоянии находилась 19-летняя девушка, у которой диагностировали политравму, травматический шок и закрытые переломы.

Также, по информации центра, у 28-летней женщины медики выявили закрытую черепно-мозговую-травму, закрытую травму живота и грудной клетки. У 37-летнего мужчины – множественные поверхностные травмы головы и закрытую черепно-мозговую травму, у 19-летнего парня – закрытую черепно-мозговую травму и ушиб колена, у 19-летней девушки – ссадины лица и головы, у мужчины 30-ти лет – травматическую экстракцию зубов и рваную рану губы.

Также медики на месте оказывали помощь 37-летнему мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рассеченной раной брови.

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Автор: Светлана Макринская