О человеке, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, еще ничего не известно - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел напомнил, что в прошлом году "была аналогичная ситуация на этом же мосту".

О человеке, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, еще ничего не известно, это "дело часов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал журналистам.

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Геращенко напомнил, что в прошлом году "была аналогичная ситуация на этом же мосту".

"Человек, который это сделал, до сих пор находится под арестом и будет также наказан", - сказал он.

На вопрос, что известно о мужчине, который сейчас находится на мосту, Геращенко ответил: "Еще мне ничего не известно, но я думаю, что это дело часов".

Как сообщал УНИАН, в Киеве мост Метро перекрыт из-за сообщения о минировании. По данным полиции, на линию "102" в 13:41 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост. В столице введена специальная полицейская операция.

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