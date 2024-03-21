Украине необходимо заниматься не только мобилизацией мужчин, но и общей подготовкой гражданского населения, отметил Жорин.

Никто никогда не сможет сосчитать, сколько украинской армии нужно людей для победы в развязанной Россией войне, заявил Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"Любые цифры в контексте мобилизации – это п****ж", - написал он.

По словам бойца, Украине нужна неизменная системная мобилизация, постоянное пополнение войска и постоянная подготовка.

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"При этом необходимо заниматься не только мобилизацией мужчин, но и общей подготовкой гражданского населения. А не придумывать постоянно рандомные цифры, которые просто пугают людей", - добавил Жорин.

Законопроект о мобилизации в Украине - актуальное

Напомним, как рассказал народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, комитет может закончить рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о мобилизации на следующей неделе.

По его словам, профильный комитет рассмотрел почти полторы тысячи поправок: "Мы прошли почти полторы тысячи поправок на сегодняшний день, в принципе процесс идет достаточно быстр. Я надеюсь, что на следующей неделе мы завершим со всеми 4300 поправками".

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