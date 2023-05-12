Митрополит выполнял поручения российских кураторов по оправданию российской агрессии против Украины.

Суд в Украине впервые вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ МП. Приговор получили экс-руководитель Кировоградской епархии митрополит Иосаф и секретарь этого учреждения. Они полностью признали себя виновными в преступлениях, по которым им были предъявлены обвинения, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Суд в Кропивницком, учитывая, что они пошли сотрудничество со следствием, назначил им 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года за нарушение равноправия граждан, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 УКУ).Также суд запретил им на 1 год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

В СБУ напомнили, что фигуранты публично восхваляли захват части территории Украины и "раздували" межрелигиозную вражду в регионе в пользу страны-агрессора. Кроме этого, по данным расследования, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против нашего государства.

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"Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручения по оправданию российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности АР Крым. Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории РФ. К преступной деятельности епископ привлек секретаря епархии. По их поручению в церквях религиозной общины людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские "авторы" ставили под сомнение украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим", - говорится в сообщении.

Также в спецслужбе заявили, что во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество пророссийских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими "кураторами".

Запрет УПЦ МП в Украине - что надо знать

1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о прекращении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

В январе Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

По данным СБУ, уже введены санкции против 17 функционеров Украинской православной церкви Московского патриархата, а почти 250 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ МП.

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