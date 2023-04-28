Представитель УПЦ (МП) пытался дискредитировать украинских защитников.

Сообщено о подозрении 48-летнему послушнику Почаевской Успенской лавры УПЦ (МП) за отрицание российской агрессии.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, представитель УПЦ (МП) публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации и военные преступления оккупантов.

По данным следствия, послушник использовал профили в запрещенных российских социальных сетях, через которые активно распространял нарративы кремлевской пропаганды. Кроме того, злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников.

Видео дня

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников), ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Судьба Почаевской лавры и УПЦ МП в Украине - что известно

В декабре 2022 года на сессии Тернопольского областного совета, на территории которого расположена Почаевская лавра, проголосовали за обращение к руководителю правительства, парламента, СБУ и генпрокурора относительно возвращения Лавры в государственную собственность и расследования антиукраинской деятельности священнослужителей УПЦ (МП).

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

10 марта 2023 Свято-Успенский монастырь УПЦ МП предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта этого года.

Однако представители УПЦ МП не желают покидать Лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения. Также они обжаловали соответствующее решение в суде, но 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в обеспечении иска к заповеднику "Киево-Печерская лавра".

5 апреля в Верховной Раде предложили поддержать обращение к правительству о расторжении с УПЦ (Московского патриархата) договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры. Соответствующий проект постановления (№9179) зарегистрирован 3 апреля. В пояснительной записке к нему сказано, что сегодня Почаевская лавра является "источником "русского мира" и стала "форпостом антиукраинских сил и очагом межконфессионального противостояния и раздора".

В Лавру входит 18 сооружений, они были переданы в аренду в 2003 году (во времена премьерства Виктора Януковича при президенте Леониде Кучме) на 49 лет, которая должна действовать до 2052 года.

Вас также могут заинтересовать новости: