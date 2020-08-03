Во Львове "заминировали" сразу три суда, эвакуированы около 200 человек

Полицейские проверяют сообщение о заминировании помещения судов во Львове.

Сегодня в полицию Львова поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Из помещения, в котором находятся Галицкий и Железнодорожный районные суды, а также Львовский окружной административный суд эвакуировали около 200 работников и посетителей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции, патрульные полицейские и специалисты других служб.

Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.

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