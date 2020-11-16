На месте работают профильные службы.

В столице ищут взрывчатку в здании Центрального универмага.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на информацию правоохранителей.

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На месте уже работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Из здания эвакуировали около тысячи человек.

"Сообщение о взрывчатке поступило на электронную почту колл-центра СБУ сегодня в 12:30", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован