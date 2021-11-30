Участников международной преступной группы задержали во Львове, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины заблокировала международную преступную группу, которая занималась финансовыми махинациями и наркобизнесом в ЕС.

Об этом говорится на сайте СБУ.

"Сотрудники СБУ пресекли деятельность трансграничной преступной группы, которая похищала деньги у граждан ЕС. В дальнейшем злоумышленники использовали эти финансы в сфере наркоторговли", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, убытки от деятельности группы составляют миллионы евро.

По оперативным данным, группа действовала в течение двух лет и состояла из 11 человек. Злоумышленники "специализировались" на ограблениях банковских терминалов с помощью специальных технических средств. Одна "реализация" злоумышленников приносила им около 500 тыс. евро "доходов".

Их последнее преступление зафиксировано на территории Королевства Нидерланды. Там они вкладывали украденные деньги в наркобизнес.

"В частности, организовали трансфер "роттердамского" кокаина для реализации в Украине. Передача осуществлялась партиями по пол килограмма. Кроме кокаина, злоумышленники торговали и другими наркотическими средствами", – отметили в ведомстве.

Читайте такжеЖестокие разбойные нападения, замученные люди: на Львовщине разоблачили банду (фото)Во Львове оперативники СБУ провели спецоперацию и задержали дельцов во время очередной реализации 200 г кокаина стоимостью 500 тыс. грн. Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели 19 санкционированных обысков на территории Львовской, Одесской и Волынской областей, по результатам которых изъято: наркотики на 1,3 млн грн, оружие и более полумиллиона гривень.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении еще и других подозрений, в частности по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем и компьютерных сетей) УК Украины.

Ранее в СБУ сообщили, что в Киеве нейтрализована транснациональная преступная группировка, которая занималась подделкой удостоверения представителей дипломатической мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Автор: Наталья Хаджи