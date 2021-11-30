За 9 месяцев 2021 года СБУ задокументировала более 50 агентов российского влияния.

С начала 2021 года только по материалам департамента кибербезопасности СБУ было открыто 45 производств по статье о подготовке к захвату государственной власти.

Об этом заявил руководитель департамента Илья Витюк во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что открытие уголовного производства по подготовке к госперевороту не является уникальным событием для СБУ.

"Статья 109 - приготовление к действиям, направленным на свержение конституционного строя или захват государственной власти, по которой было открыто производство, это лишь один пример того, как РФ пытается дестабилизировать ситуацию в стране. По этой статье с начала года лишь департаментом кибербезопасности СБУ было открыто 45 производств, уже есть 34 подозрения и также около 30 приговоров суда. То есть это не есть что-то уникальное", - сказал Витюк.

Читайте такжеАрахамия не исключает, что Рада создаст следственную комиссию по "госперевороту"Также он отметил, что СБУ постоянно работает над выявлением российских агентов в украинской власти.

"СБУ системно работает по выявлению агентуры иностранных спецслужб. В частности, за 9 месяцев текущего года задокументированных агентов российского влияния было более 50. Но с точки зрения оперативной и контрразведывательной нецелесообразно указывать на какие-то органы, где могут находиться шпионы", - подчеркнул он.

Заявление Зеленского о подготовке "госпереворота"

Как сообщал УНИАН, 26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Президент отметил, что Ахметов сделает большую ошибку, если будет воевать против украинского народа и государства.

Громкое заявление Зеленского о "госперевороте" прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что если Россия решит осуществить новое вторжение в Украину, то эта наступательная операция будет сопровождаться действиями по дестабилизации ситуации внутри нашего государства.

Службе безопасности Украины расследует производство по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Автор: Дмитрий Хилюк