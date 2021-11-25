Иностранцы использовали "удостоверения" для избежания пограничных и таможенных процедур, отметили в СБУ.

В Киеве нейтрализована транснациональная преступная группировка, которая занималось подделкой удостоверения представителей дипломатической мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе отмечают, что фальшивые документы они сбывали, в частности, выходцам из стран с повышенной террористической угрозой, в том числе с Ближнего Востока. При этом иностранцы использовали "удостоверения" для избежания пограничных и таможенных процедур под видом участников дипмиссии.

В СБУ отметили, что по предварительным данным, за "услугами" злоумышленников обращались сотни нелегалов, поскольку после получения "дипломатического" иммунитета, они планировали незаконно пересекать госграницы разных стран.

В состав группировки входило несколько жителей столицы. "Для маскировки противоправной деятельности они зарегистрировали две общественные организации и создали "ведомственный" сайт с названиями, похожими на официальные обозначения дипломатической миссии. Готовую подделку, злоумышленники продавали за 1,5 тыс. евро за одно "удостоверение", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали в Киеве одного из организаторов группировки во время передачи иностранцу фальшивого удостоверения.

Читайте такжеКиберполиция разоблачила дельцов, зарабатывавших миллионы на продаже фейковых COVID-документовВ СБУ отмечают, что в ходе обысков по адресам проживания дельцов, а также в местах изготовления и хранения поддельных документов выявлено: компьютерную технику, средства связи и черновые записи с доказательствами незаконных действий; поддельные удостоверения и печати "общественных организаций".

В сообщении сказано, что решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Ранее стало известно, что во Львовской области правоохранители сообщили о подозрениях участникам группировки, которые совершали вооруженные разбойные нападения, пытки и убийства людей.

Автор: Надя Пришляк