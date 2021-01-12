Инцидент произошел на "красной" линии столичной подземки.

В Киеве неизвестные злоумышленники повредили окна в четырех поездах метро.

Об этом сообщается на странице столичной подземки в Facebook.

Инцидент произошел с 19:00 до 19:30 между станциями "Дарница" и "Черниговская" на Святошинско-Броварской линии.

"Никто из пассажиров не пострадал. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован