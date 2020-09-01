Мужчина варил метадон прямо в учебном заведении, используя его оборудование.

Львовская полиция разоблачила наркодельцов, которые изготавливали метадон в лаборатории местного университета.

Они успели продать более 4 килограммов наркотиков на сумму свыше 2,5 млн грн. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Там отметили, что в группу наркодельцов входили четверо львовян. Организатором оказался 35-летний ранее судимый за контрабанду наркотиков совладелец местного кальян-бара. Его «правой рукой» был работник этого же заведения — 25-летний кандидат в мастера спорта. Именно он отвечал за фасовку и сбыт наркотиков на территории Украины. Фасовал товар как дома, так и прямо в кальян-баре.

Изготавливал наркотики заведующий лабораторией одного из львовских университетов. Варил метадон он прямо в учебном заведении, используя его оборудование. Это позволяло ему изготовить за раз более килограмма наркотиков.

Продавали «товар» через специально созданный интернет-магазин и один из мессенджеров. Заказ принимал и отправлял 21-летний работник этого же кальян-бара. Наркотики присылали по почте, получив перед этим подписку на банковские счета.

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Чтобы скрыть преступную деятельность, организаторы постоянно меняли номера телефонов, которые использовали при отправке метадона. Преимущественно покупателями товара были наркозависимые лица, которые заказывали от одного до нескольких граммов наркотика.

Во время досудебного расследования полицейские задокументировали факты изготовления и сбыта почти трех килограммов наркотиков.

31 августа спецназовцы задержали организатора и участников наркогруппировки. Во время обысков у них изъяли более одного килограмма метадона.

Сейчас всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (совершение уголовного преступления в составе организованной группы). Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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Автор: Олег Давыгора