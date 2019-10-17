В Черновцах осудили мужчину за убийство собаки на глазах у детей

Мужчина должен уплатить владелице собаки 9 тысяч гривен.

Шевченковский районный суд Черновцов назначил наказание в виде одного года условного заключения местному жителю, который в январе на глазах у детей застрелил соседскую собаку.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующего приговора на заседании зачитала судья.

Обвиняемый во время сегодняшнего судебного слушания раскаялся в содеянном преступлении. Он сказал, что совершил убийство животного на основе стресса, который возник у него в результате того, что в детстве его покусали собаки.

По его словам, это убийство произошло 19 января 2019 года примерно в 15.00 после того, как он вернулся со службы в церкви.

«Я вспомнил, как меня когда-то собака покусала, меня папа не мог оторвать от собаки. У меня даже шрам остался. И я как-то на эмоциях вспомнил, как это было, и в будущем не хочу, чтобы меня или моего ребенка покусала собака», - сообщил мужчина.

Также он сказал, что не собирался убивать животное, а лишь хотел его напугать, потому что оно зашло на территорию его домовладения. Обвиняемый добавил, что сделал из винтовки один выстрел в собаку, который стал для животного смертельным. Он пояснил, что его малолетний ребенок боится сам выходить на улицу, так как имеет фобию к собакам.

Кроме того, обвиняемый рассказал, что на момент совершения убийства животного не осознавал, что жестокое обращение с ними является не только аморальным, но и противоречит закону.

Вместе с тем, мужчина отметил, что накануне судебного заседания перечислил владелице собаки 1000 гривен в качестве компенсации причиненного морального вреда с помощью почтового перевода. К этому времени он не просил прощения у потерпевшей, поскольку не видел ее с момента совершенного преступления.

Шевченковский районный суд Черновцов признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными») и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы.

В то же время суд на основании ст. 75 и ст. 76 УК освободил мужчину от отбывания наказания с условием, если он в течение одного года не совершит нового преступления и выполнит все возложенные на него судебные обязательства.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей и решил взыскать с обвиняемого в ее пользу причиненный материальный ущерб в размере 9 тыс. грн.

Судья отметила, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его опубликования.