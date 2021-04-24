В одном из сел Червоноградского района 29-летний мужчина зашел во двор односельчанки и убил ее собаку.

Во Львовской области будут судить мужчину, который застрелил собаку.

Читайте такжеВ Умани подростки повесили щенка и с хохотом наблюдали, как он задыхаетсяКак сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, 12 апреля в полицию обратилась 56-летняя жительница одного из сел Червоноградского района, которая сообщила, что неизвестный убил ее собаку.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники отделения полиции. Как установили правоохранители, к преступлению причастен 29-летний местный житель, который, находясь во дворе заявителя, застрелил собаку из охотничьего ружья.

Правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника оружие и патроны к ружью.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 299Уголовного кодекса ("жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн), или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Автор: Виктория Токарева