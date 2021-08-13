Вожатый зашел в комнату, где спали четыре девочки, снял с одной из них нижнее белье, касался руками ее половых органов и снимал это на мобильный телефон.

В Бердянске следователем открыто уголовное производство по факту развращения девочки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

12 августа в полицию обратилась женщина 1988 года рождения и рассказала, что в одном из детских лагерей в городе Бердянск вожатый совершал развратные действия в отношении ее 10-летней дочери.

Работники следственно-оперативной группы, которые опросили потерпевшую в присутствии педагога и психолога, установили, что утром 12 августа вожатый зашел в комнату, где спали четвере девочки. Считая, что дети спят и его действия никто не видит, молодой человек снял с одной из девушек нижнее белье, касался руками ее половых органов и снимал это на мобильный телефон.

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Сотрудника лагеря задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 18-летний житель Киева, студент одного из вузов столицы.

Сейчас следователем решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по признакам ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения – содержания под стражей.

Подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Денис Прядко