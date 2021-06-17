Subaru Forester столкнулся с электрической опорой.

В Днепре на Набережной Победы минувшей ночью произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как отмечается, легковушка Subaru Forester столкнулась с электрической опорой. Вследствие чего водителя и пассажира, находившегося на переднем сиденье, зажало металлическими конструкциями искореженной машины.

"Из-за угрозы падения бетонной опоры, к месту происшествия дополнительно привлечены специальная техника и сотрудники коммунальной службы города. С помощью гидравлического инструмента и маслостанции срезана крыша и передняя панель приборов автомобиля. Пострадавшие деблокированы и переданы работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницы города. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Как сообщает "Информатор", из-за ДТП было заблокировано движение по Набережной Победы в одном направлении. Объезд осуществлялся по встречной полосе.

Момент ДТП попал на видео:

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Автор: Юрий Годован