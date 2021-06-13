В Днепропетровской области спасатели освободили кота, который провалился в колодец глубиной 10 метров.
Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным событиям Украины в Днепропетровской области.
Инцидент произошел 13 июня. В 10:35 неравнодушный мужчина сообщил спасателям, что на территории частного домовладения в селе Орехово в колодец упал кот.
На вызов прибыло дежурное отделение 58-й Государственной пожарно-спасательной части.
Читайте такжеВ Одессе четырехлетний мальчик установил национальный рекорд (видео)Спасатели установили, что кот упал в колодец без воды глубиной ориентировочно 10 метров и не может самостоятельно выбраться оттуда.
Сотрудник службы с помощью спасательной веревки спустился на дно колодца, достал кота и доставил его на поверхность.
После чего кота передали его владельцам. Животное не пострадало.
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