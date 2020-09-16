Движение на автодороге ограничено.

На автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Виннички Пустомытовского района возле Львова произошло масштабное ДТП, движение транспорта ограничено.

Читайте такжеНа Киевщине в жутком ДТП погибли пять человек (фото, видео)Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что авария произошла около 14:40. Столкнулись шесть транспортных средств – два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля – «БМВ» и «Рено». Все транспортные средства двигались в попутном направлении.

«Правоохранители обращаются к водителям с просьбой учитывать задержки в движении транспорта на указанном участке и, по возможности, пользоваться объездными маршрутами», – говорится в сообщении.

Как передает ТСН, предварительно известно, что травмировались трое людей.

«На месте аварии работают медики, спасатели и полиция. Автодорога в этом месте перекрыта из-за разбросанных автомобилей», - говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц