На автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Виннички Пустомытовского района возле Львова произошло масштабное ДТП, движение транспорта ограничено.
Читайте такжеНа Киевщине в жутком ДТП погибли пять человек (фото, видео)Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.
Отмечается, что авария произошла около 14:40. Столкнулись шесть транспортных средств – два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля – «БМВ» и «Рено». Все транспортные средства двигались в попутном направлении.
«Правоохранители обращаются к водителям с просьбой учитывать задержки в движении транспорта на указанном участке и, по возможности, пользоваться объездными маршрутами», – говорится в сообщении.
Как передает ТСН, предварительно известно, что травмировались трое людей.
«На месте аварии работают медики, спасатели и полиция. Автодорога в этом месте перекрыта из-за разбросанных автомобилей», - говорится в сюжете.
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