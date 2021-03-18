Управление автобусом передали коллеге, о происшествии сообщили представителя перевозчика.

В Киеве оштрафовали водителя маршрутного транспортного средства, который перед рейсом «закинулся» наркотиками.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева на странице в Facebook.

В полицию обратился гражданин, который утверждал, что собственными глазами видел водителя автобуса, который употреблял наркотики на конечной остановке.

Патрульные разыскали указанное транспортное средство на улице Привокзальной.

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"Водитель действительно находился с признаками наркотического опьянения, что отрицал. Проходить освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался», - сообщили в полиции.

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. За что теперь предусмотрена ответственность в 17 000 гривен с лишением права управления на 1 год.

Управление автобусом передали коллеге, о происшествии сообщили представителя перевозчика и патрульных из отдела безопасности дорожного движения.

Ужесточение наказания за пьяное вождение

16 февраля 2021 года Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ВР приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" (№2695). За это решение проголосовали 325 народных депутатов.

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Автор: Денис Прядко