"Примеру" маршрутчика последовали другие водители.

В Киеве водитель маршрутного такси решил объехать пробку по тротуару. Инцидент произошел вечером, когда в столице из-за снегопада и ДТП практически остановилось движение на многих улицах.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На записи видно, как маршрутка, а вслед за ней и другие авто на скорости летят по тротуару, в то время, как другие транспортные средства медленно тянутся в пробке.

"Говорят, что у тех, кто так гоняет по тротуару не все хорошо с головой. Еще и маршрутка с пассажирами - полный жестяк", - говорится в публикации. Автор уточнил, что видео было снято на улице Борщаговской.

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Автор: УНИАН