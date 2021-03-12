В Киеве водитель маршрутного такси решил объехать пробку по тротуару. Инцидент произошел вечером, когда в столице из-за снегопада и ДТП практически остановилось движение на многих улицах.
Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
На записи видно, как маршрутка, а вслед за ней и другие авто на скорости летят по тротуару, в то время, как другие транспортные средства медленно тянутся в пробке.
"Говорят, что у тех, кто так гоняет по тротуару не все хорошо с головой. Еще и маршрутка с пассажирами - полный жестяк", - говорится в публикации. Автор уточнил, что видео было снято на улице Борщаговской.
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