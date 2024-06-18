Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Экс-руководителю Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку сообщили о подозрении в завладении более 88 млн грн. В сообщении Национального антикоррупционного бюро отмечается, что таким образом разоблачено последнее звено вертикали экс-сотрудников ГМС, задействованных в реализации схемы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, – УНИАН).

По данным следствия, в 2015 году Государственная миграционная служба получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса. Бизнесмен, который долгое время находился в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими должностными лицами, организовал схему хищения бюджетных средств с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы.

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Как установили следователи, он привлек экс-главу ГМС, его заместителя и начальника хозяйственной части ГМС, чтобы те поспособствовали в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечили осуществление оплаты за "работы и услуги".

"Преступная группа в течение нескольких лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости выполненных работ, оформления "пустых актов" и дублирования работ. В результате реконструкцию здания центрального офиса ГМС так и не завершили, компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением существуют только на "бумаге", а ответственные за реконструкцию компании "свернулись". В результате реализации схемы бюджету причинен ущерб на сумму более 88 млн грн", – сообщает НАБУ.

Отмечается, что в сентябре 2023 года о подозрении сообщили бывшим заместителю руководителя и начальнику хозяйственной части ГМС, а также бизнесмену – организатору схемы.

"Материалы, собранные детективами НАБУ во время досудебного расследования, помогли Антимонопольному комитету Украины выявить сговор трех подконтрольных бизнесмену компаний и оштрафовать их на почти 3,5 млн грн", – добавили в НАБУ.

Кто еще фигурирует в деле

Центр противодействия коррупции информирует, что в этом деле фигурируют бывшие руководители ГМС и бизнесмен из РФ, который долгое время находился в дружеских отношениях с должностными лицами службы. Экс-глава ГМС способствовал бизнесмену Салгерееву в заключении соглашений о выполнении проектных и строительных работ и осуществлении оплаты за невыполненные работы и неоказанные услуги.

Отмечается, что с 2015 по 2021 год главой Государственной миграционной службы был Максим Соколюк. В ЦПК информируют, что в 2021 году детективы НАБУ проводили обыски в его рабочем кабинете, после чего его уволили. Впрочем, сам Соколюк заявлял, что решение об увольнении не связано с обысками.

Дело Соколюка: что еще известно

По данным СМИ, в 2015 году Государственная миграционная служба получила от государства здание в центре Киева на Павловской улице для обустройства в нем центрального офиса службы.

Отметим, что Соколюк фигурировал в частности в истории 2021 г. с возвращением "Насти из Уханя" из Занзибара.

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