"Настя из Уханя" и ее возлюбленный вернулись в Украину / фото Анастасия Зинченко, Instagram
Анастасия Зинченко, известная как "Настя из Уханя" и ее жених - глава ГМС Украины Максим Соколюк, вернулись в Украину.
Читайте такжеСреди застрявших на Занзибаре украинских туристов оказались глава ГМС и его возлюбленная "Настя из Уханя"
Об этом стало известно из сториз девушки в Instagram.
"Домой", - коротко подписала видео из заснеженной Украины Анастасия Зинченко, продемонстрировав сувениры, привезенные из Африки.
Украинские туристы на Занзибаре
- Почти 180 украинских туристов застряли на острове. Украинцы несколько дней не могли покинуть его из-за сломанного самолета.
- Среди пассажиров оказались председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк и его невеста Анастасия Зинченко, которая прославилась тем, что в начале пандемии коронавируса застряла в Ухане, потому что отказалась лететь домой без своей собачки.
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