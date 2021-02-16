Украинские туристы несколько дней не могли покинуть остров из-за сломанного самолета.

Анастасия Зинченко, известная как "Настя из Уханя" и ее жених - глава ГМС Украины Максим Соколюк, вернулись в Украину.

Читайте такжеСреди застрявших на Занзибаре украинских туристов оказались глава ГМС и его возлюбленная "Настя из Уханя"

Об этом стало известно из сториз девушки в Instagram.

"Домой", - коротко подписала видео из заснеженной Украины Анастасия Зинченко, продемонстрировав сувениры, привезенные из Африки.

Украинские туристы на Занзибаре

Почти 180 украинских туристов застряли на острове. Украинцы несколько дней не могли покинуть его из-за сломанного самолета.

Среди пассажиров оказались председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк и его невеста Анастасия Зинченко, которая прославилась тем, что в начале пандемии коронавируса застряла в Ухане, потому что отказалась лететь домой без своей собачки.

Главные новости Украины и мира на утро 16 февраля

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Автор: Екатерина Лиманская