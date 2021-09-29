Соколюк занимал должность председателя ГМС с декабря 2015 года.

Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале по результатам кадровых назначений во время сегодняшнего заседания правительства.

В то же время, по его словам, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя ГМС на первого заместителя Наталью Науменко.

Соколюк занимал должность председателя ГМС с декабря 2015 года.

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Он организовал ее возвращение в Украину и в родной Херсон, а потом предложил избраннице переехать в Киев.

Когда у них завязался роман, Соколюк был женат. Весной чиновник подал на развод, а летом уже получил решение суда о расторжении брака. С бывшей женой у них двое детей.

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Автор: Леся Лещенко