Мужчина прыгал с высоты 800 метров, без инструктора.

На Львовщине 25-летний мужчина получил сильные травмы во время прыжка с парашютом. Алексей Яремчук прыгал впервые и без инструктора, сейчас он в реанимации на аппарате ИВЛ.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Львовянин прыгал с парашютом 13 февраля, на аэродроме "Цунив" у Городка. Мама мужчины говорит, что узнала о травме своего сына и о том, что он вообще прыгал с парашютом, только после звонка от врача скорой помощи.

"Утром муж позвонил сыну, но он несколько раз не брал трубку. Через некоторое время трубку подняла фельдшер и сказала, что сына везут в госпиталь на Миколайчука", – рассказала изданию мать мужа.

Львовянин прыгал с высоты 800 метров, без инструктора. Он пришел сам, до этого ни разу не прыгал. Когда мужчина приземлялся, он упал на левую сторону и получил сильные травмы. Однако точную причину инцидента пока не установили.

Мать мужчины говорит, что ее сын до сих пор не пришел в себя. Он уже вторые сутки находится под аппаратом ИВЛ в тяжелом состоянии. Мужчина находится в реанимации.

Во Львовском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали изданию, что 13 февраля в 12:50 они получили вызов с места инцидента. Врачи стабилизировали состояние мужчины, который неудачно приземлился с парашютом, прямо на месте. Уже потом его госпитализировали во Львовскую городскую больницу. У него черепно-мозговая травма и отек.

Начальник аэродрома "Цунив", где произошел инцидент, предоставил ZAXID.NET свой официальный комментарий по ситуации, которая произошла во время прыжка мужчины с парашютом. Он отметил, что 25-летний Яремчук "не справился с управлением и получил спортивную травму". По словам начальника, все участники прыжков проходят теоретическую подготовку и практические тренировки.

Во время инструктажа отмечается важность соблюдения мер безопасности при выполнении прыжков, нарушение которых может привести к травме, или даже к летальному исходу, отметил начальник. Однако нарушал ли мужчина меры безопасности и кто виноват в его травмировании - в аэродроме не сообщили.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Черниговщине во время прыжка с парашютом погиб спасатель. Его парашют раскрылся, но не до конца наполнился воздухом.

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