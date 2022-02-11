По данным журналистов, он ранее он ранее не был судим.

В одном из сел Золочевского района Львовской области пенсионер занимался незаконным сбытом каннабиса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством прокуроров Золочевской окружной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Золочевщины по фактам незаконного хранения с целью сбыта, а также незаконного сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Так, по данным следствия, в течение января 2022 года в одном из сел Золочевского района пенсионер занимался незаконным сбытом особо опасного наркотика – каннабиса.

По результатам проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружено и изъято значительное количество наркотического вещества растительного происхождения и денежные средства.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщили журналистам в прокуратуре, 78-летнему пенсионеру уже предъявили официальные обвинения, а суд отправил мужчину под домашний арест. В случае доказательства вины, ему грозит от шести до десяти лет заключения.

Напомним, в Харькове женщина похитила пенсионерку ради трехкомнатной квартиры.

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