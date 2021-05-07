Его парашют раскрылся, но не до конца наполнился воздухом.

На Черниговщине во время учебных прыжков с парашютом в ходе плановых тренировок погиб спасатель.

Читайте такжеВ центре Одессы к газовой трубе жилого дома прикрепили боевую гранату - очевидцыОб этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в области.

Согласно информации, гибель спасателя произошла вчера в Нежине на территории специального авиаотряда ГСЧС Украины во время плановых тренировок по проведению спасательно-поисковых работ.

Очевидцы указывали, что парашют одного из участников тренировок раскрылся, но не до конца наполнился воздухом, что привело к значительной скорости приземления, и как последствия травмирования и гибели человека.

Погибший, 1985 года рождения, проживал в Нежине и работал инструктором спасательно-поисковой службы.

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Автор: Ирина Синельник