Инцидент произошел еще в июле 2016 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Лычаковский районный суд Львова вынес приговор двум львовянам по делу о поджоге автомобиля бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого. Обоих мужчин признали виновными.

Как сообщает Zaxid.net, мотивом поджога стала неосторожная езда Махницкого, который случайно наехал на лужу и окатив водой пешехода. Последний обиделся, запомнил номер машины и решил отомстить.

Отмечается, что инцидент произошел еще в июле 2016 года, однако о нем стало известно только сейчас, из приговора суда от 8 сентября. Ранее о поджоге автомобиля Махницкого ни он сам, ни полиция не сообщали.

Как выяснилось, вечером 3 июля 2016 года автомобиль BMW X5, принадлежащий Олегу Махницкому и его жене Екатерине, обрызгал водой из лужи случайного пешехода, который шел по улице Зеленой возле клуба "Пикассо". Тот запомнил номера и проследил за машиной, а впоследствии нашел ее на закрытом паркинге на ул. Александра Олеся.

На следующий же день около 4 утра обиженный пешеход, прихватив своего знакомого и пятилитровую пластиковую бутылку с бензином, пришел "мстить". Он перелез через ограждение паркинга, разлил бензин на капот авто и поджег его. Приятель поджигателя тем временем стоял "на шухере".

После поджога оба сбежали в расположенный рядом парк "Погулянка", однако их очень быстро схватили. При этом произошло это случайно – полицейский патруль просто обратил внимание на двух подозрительных мужчин, которые начали убегать, увидев правоохранителей.

Оба задержанных имеют судимости, на суде они признали свою вину. Им назначили наказание в пять и четыре года заключения соответственно, с испытательным сроком в три года инициатору поджога и 2,5 года его сообщнику.

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В результате поджога были повреждены лишь два колеса, ущерб Махницкому возместила страховая компания.

Ранее сообщалось, что на Ривненщине задержали мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, поджег своего племянника.

Автор: Дмитрий Захаров