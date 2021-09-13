Дерево 120 лет назад посадил в своем дворе легендарный Иван Франко.

Во Львове уродила груша, которую 120 лет назад посадил выдающийся украинский поэт, ученый и общественно-политический деятель Иван Франко.

Об этом рассказал директор Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко Богдан Тихолоз, пишет издание "Вголос".

По словам Тихолоза, грушка - единственное уцелевшее дерево в саду, в свое время посаженном писателем: Франко приобрел виллу и привил к дичке сортовое дерево. В итоге она пережила своих хозяев и две войны.

Дерево приносило плоды каждый год, однако со временем все мельче, а несколько лет назад работники музея заметили, что оно заболело.

Читайте такжеАтмосферное зрелище: на Лычаковском кладбище ко Дню Всех Святых зажгли лампадки (фоторепортаж)По словам специалиста по уходу за деревьями, грушка снаружи была зеленая, но внутри - трухлявая. Ее дупло почистили от мусора - строительных остатков, гнезд птиц, муравьев, жуков - и законсервировали.

Садоводы сказали, что, если вылечить грушу, она еще будет жить и будет плодоносить, однако стоимость лечения оценивалось в 700 тысяч гривень - за такие деньги можно бы было высадить целый грушевый сад.

Музей обратился к меценатам, и лечение подействовало. Поэтому в этом году работники собрали целую корзину больших и зрелых плодов, которые уже, правда, успели съесть.

Ранее в Киеве открыли и освятили камень, на месте которого установят памятник Ивану Франко. На камне расположена информационная табличка с QR-кодом, по которому можно перейти на сайт с данными о писателе.

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Автор: Катерина Комолова