Родители намерены судиться с учительницей, которая уже извинилась и написала заявление об увольнении.

Стали известны подробности инцидента, произошедшего в селе Солонка Львовской области, где учительница заставляла школьника съесть бумажный самолетик и угрожала отрезать ему палец.

Об этом идет речь в сюжете канала "Украина 24".

"Когда бросили самолетик, я поднял его на парту, а учительница увидела и подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, и сказала, что я сейчас кровью буду писать и пальцы мне порежет. Немного страшно было", - признается Владислав Выборнов.

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Это подтверждают и его одноклассники. "Учительница говорит: отрежь себе пальцы и пиши кровью. После чего ученик ей сказал: хорошо. И учительница ушла в свою каптерку возвращается с ножом... Замахнулась", - говорит одноклассница Владислава Анна Драпинская.

Информация стала достоянием общественности после сообщения в родительском чате, которое написала мать Анны.

Родители пострадавшего ребенка заявили на педагога в полицию и в школу наведались правоохранители. Учительницу информатики Надежду Волощук пригласили в кабинет директора. "Я хочу извиниться. Я жалею на самом деле за тот инцидент, который произошел", - заявила Волощук.

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Родителям она сказала, что ученик довел ее до нервного срыва, а от комментариев журналистам отказалась. В школе она работает всего полгода. Директор характеризует ее как опытного педагога. После инцидента она подала заявление на увольнение. Несмотря на извинения, родители намерены подать в суд на женщину.

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Автор: Юрий Годован