В школе разгорелся скандал.

Во Львовской области учительница информатики заставляла 12-летнего семиклассника съесть бумажный самолетик, размахивала над ним ножом, угрожала отрезать палец и советовала писать кровью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что причиной конфликта стало то, что у школьника не было ручки, и преподавательница предложила ему писать собственной кровью.

Свидетелями инцидента было более двух десятков учеников. Некоторые испугались и рассказали о произошедшем родителям. Разгорелся скандал.

Читайте такжеВ Конотопе девушка обвинила учителя в травле - судить будут ее мать (видео)По словам учительницы, это была такая шутка, которую дети не поняли.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц