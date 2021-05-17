Во Львовской области учительница информатики заставляла 12-летнего семиклассника съесть бумажный самолетик, размахивала над ним ножом, угрожала отрезать палец и советовала писать кровью.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что причиной конфликта стало то, что у школьника не было ручки, и преподавательница предложила ему писать собственной кровью.
Свидетелями инцидента было более двух десятков учеников. Некоторые испугались и рассказали о произошедшем родителям. Разгорелся скандал.
Читайте такжеВ Конотопе девушка обвинила учителя в травле - судить будут ее мать (видео)По словам учительницы, это была такая шутка, которую дети не поняли.
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