Его задержали полицейские.

В Днепре мужчина по неизвестным причинам напал с камнем на двух человек.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Инцидент произошел 9 июля. На жилом массиве Победа мужчина ударил двух человек камнем.

На место вызвали правоохранителей. Они увидели двух пострадавших, которые лежали на асфальте без сознания. Рядом находился сам нападавший, его задержали. Также полицейские обнаружили камень со следами крови.

Читайте такжеВ Энергодаре мужчина обстрелял газонокосильщика из-за шумаОдного из пострадавших отвезли в больницу №16 с закрытой черепно-мозговой травмой, второй от госпитализации отказался.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская