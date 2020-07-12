В Луганской области к тушению масштабного лесного пожара привлекли пограничников ООС

100 пограничников приняли участие в ликвидации очагов тления, оставшихся после пожара.

В Луганский области 100 пограничников из состава Объединенных сил присоединились к ликвидации последствий масштабного лесного пожара.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, пограничники сегодня в селе Смоляниново приняли участие в ликвидации очагов тления, оставшихся после пожара. К западу задействованы военнослужащие управления Луганского пограничного отряда, пограничных комендатур быстрого реагирования "Новопсков", "Счастье" и отдела типа "С" из Райгородки. В ликвидации также задействованы 5 единиц техники и 2 единицы спецтехники.

"Четыре группы пограничников по 20 человек действуют под четким руководством представителей ГСЧС. Для каждой группы определены участок местности, которую также распределили по квадратам для того, чтобы проинспектировать каждый сантиметр территории и не допустить повторного разгорания. Остальные военнослужащие помогают жителям Смоляниново расчистить территорию их домовладений и избавиться от сгоревших вещей", - информирует ГПСУ.

Вместе с пограничниками в ликвидационных работах также задействованы военнослужащие Национальной гвардии и подразделения Национальной полиции.

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Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.

В связи с порывистым ветром пожар распространился на территорию с. Смоляниново, а также на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново.

В Смоляниново огнем были уничтожены и повреждены десятки жилых домов, из села и дачного кооператива эвакуированы 30 человек и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека госпитализированы. 9 июля пожар был локализован.

По состоянию на сегодня, 12 июля, открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины.

Полиция рассматривает три основные версии возникновения этого пожара: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог.

По словам президента Владимира Зеленского, государство выделит пострадавшим в результате пожаров 50 млн грн.

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