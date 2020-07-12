В лесах Луганской области продолжается тление – ГСЧС

Открытого огня на территории Боровского и Ахтырского лесничеств нет.

В лесах в Луганской области наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12 июля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (16, 22, между 27 и 35, 139, 141 кварталами Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств)", - говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.

В связи с порывистым ветром пожар распространился на территорию с. Смоляниново, а также на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново.

В Смоляниново огнем было уничтожено и повреждено десятки жилых домов, из села и дачного кооператива эвакуированы 30 человек и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека госпитализированы.

9 июля пожар был локализован.

Полиция рассматривает три основные версии возникновения этого пожара: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, государство выделит пострадавшим в результате пожаров 50 млн грн.

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