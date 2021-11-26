В результате аварии 35-летняя женщина скончалась на месте происшествия, также в больнице скончался ее 3-летний сын.

В Днепропетровской области в г. Каменское произошло ДТП, есть жертвы.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, 26 ноября в 17:20 в полицию Каменского поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по ул. Сичеславский шлях, напротив гостиницы "Родина".

По предварительной информации, водитель автомобиля "ЗАЗ 1102", 1971 года рождения, совершил наезд на четырех пешеходов, которые находились в районе разделительной полосы автодороги. Среди пешеходов были две женщины и два ребенка.

В результате аварии 35-летняя женщина скончалась на месте происшествия, также в больнице скончался ее 3-летний сын. 9-летняя девочка и 65-летняя женщина доставлены в больницу.

На месте ДТП работает полиция.

Как сообщал УНИАН, в масштабном ДТП на въезде Харькова погибли три человека. Еще пятеро пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. На месте происшествия погибли водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок.

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Автор: Лидия Селезнева