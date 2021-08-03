В Одесской области погиб мужчина, который лег на рельсы перед поездом.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось вечером 3 августа.
"Возле железнодорожной станции Бугаз на мужчину наехал электропоезд. По словам машиниста, он увидел, как гражданин лег на рельсы, подал ему сигнал и начал тормозить, но вовремя остановить поезд не смог", - сказано в сообщении.
Погибший – 28-летний житель курортного поселка Затока.
Читайте такжеПод Харьковом перевернулся и сгорел грузовик с зерном, водитель погибОткрыто производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Устанавливаются обстоятельства трагедии.