Машинист увидел человека на путях, но остановить состав не смог.

В Одесской области погиб мужчина, который лег на рельсы перед поездом.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось вечером 3 августа.

"Возле железнодорожной станции Бугаз на мужчину наехал электропоезд. По словам машиниста, он увидел, как гражданин лег на рельсы, подал ему сигнал и начал тормозить, но вовремя остановить поезд не смог", - сказано в сообщении.

Погибший – 28-летний житель курортного поселка Затока.

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Устанавливаются обстоятельства трагедии.

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Автор: Лариса Козовая