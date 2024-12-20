Светлану Бабийчук обманул популярный лейбл, пользуясь правами на творчество певца Кузьмы Скрябина.

Вдову покойного певца Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) обманули на 1,5 млн гривен. В Национальной полиции раскрыли преступную схему, по которой провернули аферу.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, следователи объявили подозрение директору музыкального лейбла, которая обманула вдову известного украинского певца на 1,5 миллиона гривен.

После смерти артиста его жена стала обладательницей прав на все его доработки и заключила соглашение с лейблом. Директор лейбла воспользовалась преступной схемой, чтобы нажиться на наследии знаменитости.

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Как сообщают OBOZ.UA и "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, речь идет о правах на песни Кузьмы Скрябина, который погиб в ужасной автокатастрофе в 2015 году. Его вдова Светлана Бабийчук основала компанию для менеджмента полученных интеллектуальных достояний и предоставила разрешение на использование песен популярному лейблу, который обманул ее. По данным СМИ, речь идет о лейбле Moon Records.

По соглашению, Светлана должна была бы получать 70% дохода от использования творческого наследия Скрябина, еще 30% должен был получить лейбл. Впрочем, следователи обнаружили, что выплаты, которые поступали женщине в течение трех лет, не соответствовали реальным данным рынка. Директор лейбла намеренно занижала количество прослушивания композиций на стриминговых платформах, от чего и уменьшалась сумма вознаграждения для правообладательницы.

Кроме того, в схеме фигурирует чешская компания, которая также занимается распространением музыки. Бабийчук уверяли, что эта компания якобы является дочерней компанией украинского лейбла и не получают никаких процентов от прибыли. На самом деле оказалось, что они присваивали около 85% доходов. .

Независимая экспертиза в сфере интеллектуальной собственности установила, что вдова Скрябина должна была бы получить не менее 1,5 млн гривен прибыли за цифровое распространение музыкальных произведений артиста в период с 2017 по 2019 год.

Гибель Кузьмы Скрябина

Андрей Кузьменко, известный как Кузьма Скрябин, погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе вблизи села Лозоватка на Днепропетровщине. Его автомобиль столкнулся с молоковозом.

Эта трагедия стала шоком для всей Украины, ведь Кузьма был не только любимым музыкантом, но и искренним патриотом, который откровенно высказывал свои мысли. Его творчество и гражданская позиция оставили глубокий след в сердцах людей. Недавно мы рассказывали, что в одной из песен Кузьмы нашли пророчество.

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