Известный актер, сыгравший Скрябина, прошел военные учения и рассказал, пойдет ли на фронт

Сейчас он учится и борется со страхом.

Известный украинский актер Иван Блиндар, сыгравший Кузьму Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин", рассказал, что прошел военные учения.

В интервью "ЖВЛ представляет" он рассказал, что часто приезжает на восток Украины не только с благотворительной целью, но и ради того, чтобы привыкать к тому, что происходит в горячих точках.

По его словам, так он борется со страхом. Поэтому, в случае, если его мобилизируют, он не будет бояться идти на фронт.

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"Время от времени посещаю своих друзей на востоке, чтобы не бояться, привыкаю к тем ситуациям. Хожу время от времени на обучения, тренируюсь по возможности, чтобы быть готовым в случае, если придет время, когда нужно будет призваться. И да, в принципе, страх пропадает", — говорит актер.

Блиндар рассказал, что уже овладел тактической медициной, а также учится руководить беспилотниками и FPV-дронами.

Он добавил, что его одноклассник - оператор БПЛА - подарил ему пульт, теперь он учится дома. Также он скоро пойдет на еще одни курсы.

Напомним, еще один известный актер пошел защищать Украину на фронте. Дмитрий Сова стал добровольцем.

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