В селе Геническая Горка машина повредила электрическую опору — жители и отдыхающие без энергоснабжения.

Жители и отдыхающие в курортном селе в пригороде Геническа в Херсонской области остались без электричества по причине дорожной аварии.

Об этом сообщили на сайте Генического горсовета.

ДТП произошло 28 июля по улице Азовская в селе Геническая Горка, где автомобиль "Audi", съехав с проезжей части, столкнулся с бетонной опорой линии электропередач.

Предварительная причина аварии — водитель не справился с управлением.

Читайте такжеСбил подростка и бросил умирать: в Херсоне суд отправил за решетку копа-виновника "пьяного" ДТП (фото)В результате жители и туристы в Генической Горке остались без энергоснабжения.

На месте аварии работает аварийно-ремонтная бригада.

Геническая Горка расположена на Арабатской стрелке ближе к материку. В селе сосредоточено множество развлечений, ресторанов, дискотек, кафе и баров. Здесь есть собственная набережная и лунапарк.

А вот в Геническе недавно произошла настоящая трагедия — прыгая с катамарана, 20-летний парень из Днепра смертельно травмировался на глазах у собственной матери.

Также в этом месяце в курортной Затоке избили и ограбили 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована.

Автор: Станислав Кожемякин