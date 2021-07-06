Подозреваемый киевлянин приехал в курортную Затоку на заработки.

В Одесской области мужчине, который жестоко избил и ограбил 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, вменяют разбой.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, за разбойное нападение на пенсионерку в курортном поселке Затока задержан 35-летний мужчина.

"Злоумышленник несколько раз ударил 80-летнюю женщину по голове лопатой, сорвал золотую цепочку и скрылся. О происшествии вчера днем, правоохранителям сообщил сосед потерпевшей", - сообщили в управлении.

Как отмечается, имея детальное описание злоумышленника, полицейские за час установили его местонахождение и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Украшение, которое он уже нес сдавать в ломбард, изъяли.

Открыто производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Установлено, что фигурант приехал из Киева в Одесскую область в поисках сезонной работы. Согласно законодательству, ему грозит от трех до семи лет заключения.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в Одесской области злоумышленник жестоко избил и ограбил 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована. Нападение произошло, когда пенсионерка была на даче.

Как заявил сам Рашкован, мужчина бил пенсионерку лопатой, а также ногами по лицу. Затем он сорвал с ее шеи цепочку и скрылся. Соседи вызвали скорую помощь и полицию.

Справка УНИАН. Владислав Рашкован – заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде с 2017 года. С ноября 2014 по 1 августа 2016 исполнял обязанности заместителя председателя Национального банка Украины.

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Автор: Лариса Козовая