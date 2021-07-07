По словам местных жителей, такая ситуация повторяется почти каждый год.

Из-за сильных ливней затопило село Маячка на Херсонщине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам местных жителей, это произошло из-за того, что дренажная система деревни находится в аварийном состоянии. И насосы просто не в состоянии откачать весь объем воды.

Село Маячка ливни накрывают уже неделю. Все окружающие поля превратились в озера, затоплены огороды. Люди вынуждены неделями жить почти как в Венеции.

Люди в этом году уже потеряли урожаи. Вода стоит во дворах и подвалах. Ведь, говорят люди, дренажная система в селе разрушена. Из трех насосов работает только один. И он не успевает по объему осадков.

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Такая ситуация здесь уже несколько лет, Маячку затапливает не впервые - жалуются селяне. Ведь село расположено в низине. Власть каждый раз обещает все исправить. Впрочем, как только вода сходит - все об этом забывают до следующих осадков.

По прогнозу, в Маячке и окрестностях сегодня и завтра снова дожди.

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Автор: Денис Прядко