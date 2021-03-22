В Киеве мужчина, угрожая пистолетом, завладел неисправным автомобилем.
Как сообщили в Отделе коммуникации столичной полиции к правоохранителям обратился молодой человек с заявлением об угоне его автомобиля на улице Матеюка в Деснянском районе.
Правоохранителям 19-летний пострадавший рассказал, что накануне выложил в интернете объявление о продаже своего автомобиля «Форд». Через некоторое время позвонил мужчина, который договорился с ним о встрече для осмотра автомобиля. Во время пробной поездки «покупатель» достал пистолет и, угрожая им, завладел авто. В дальнейшем из-за неисправного состояния он оставил транспортное средство на проспекте Гагарина.
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения задержали ранее судимого 41-летнего жителя Киевской области. По месту жительства фигуранта следователи обнаружили два пневматических пистолета и мобильные телефоны, которыми он пользовался. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующей экспертизы.
Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении данного преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой на срок от 8 до 12 лет.
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