Возле Запорожья сошел с рельсов пассажирский поезд Интерсити сообщением "Киев – Запорожье".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев – Запорожье. В результате инцидента никто не пострадал", - отметили на предприятии.
Как сообщается, с рельсов сошло 6 из 9 вагонов за 50 километров до конечной станции – Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.
Сейчас Укрзализныця решает вопрос о доставке пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос по поиску резервного состава поезда для обратного рейса.
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