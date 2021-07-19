Водитель не справилась с управлением своей легковушкой и на полной скорости влетела в стену - погибла и она, и ее пассажирка.

Днепропетровские следователи расседуют смертельное ДТП с легковушкой, произошедшее в Центральном районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Ранним утром 19 июля на закруглении под Мерефо-Херсонским мостом на улице Сичеславская Набережная автомобиль столкнулся со стеной.

Момент аварии удалось снять на видео:

Предполагается, что водитель Mitsubishi Lancer не справилась с управлением автомобилем. В результате и она, и ее пассажирка погибли на месте аварии от полученных травм.

Сотрудники Нацполиции устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой тяжкие телесные повреждения).

Месяц назад на набережной в Днепре легковушка Subaru Forester столкнулась с электрической опорой, вследствие чего водителя и пассажира, который находился на переднем сиденье, зажало металлическими конструкциями искореженной машины.

Также мы писали о другой аварии в Днепре, виновником которой стал водитель микроавтобуса - прямо во время движения у него произошел приступ эпилепсии.

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Автор: Станислав Кожемякин